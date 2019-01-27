Следственный комитет проводит проверку по статье «мошенничество» в отношении замначальника «Хрустального» Аксенова. Он получил из бюджета 8 млн за шоу Навки (Мутко против)

Теги Татьяна Навка Алина Загитова Самбо-70 Эдуард Аксенов Фигурное катание

Следственный комитет России инициировал проверку в отношении заместителя начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» по общим вопросам Эдуарда Аксенова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В конце января Sports.ru выяснил, что Аксенов получил более 8 миллионов рублей из федерального бюджета России за участие в шоу Татьяны Навки «Спящая принцесса. Легенда двух королевств».

В договоре прописано, что Аксенов оказывает Росконцерту услуги по участию в постановке в качестве артиста. При этом договора с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, которая исполнила главную роль, в реестре Единой информационной системы в сфере закупок нет.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку в отношении Аксенова по двум статьям: мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Знаете, кому больше всех заплатили за шоу с Загитовой? Не Алине и не Навке, а замначальника «Хрустального» (8 млн, он указан артистом)

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