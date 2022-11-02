Максим Траньков: «Кто фаворит этапа Гран‑при в Казани? Тарасова и Морозов. Но, как показала практика, просто никому не будет»

, тренер пары – , назвал фигуристов фаворитами этапа Гран-при России в Казани.

На первом этапе в Москве Тарасова и Морозов заняли второе место.

– Проблем в подготовке нет, ребята готовятся в плановом режиме. Работу над недочетами после первого этапа провели, разобрали нюансы, чтобы добирать уровень в элементах. Никаких форс‑мажоров нет, в целом все нормально.

– Кто явный фаворит третьего этапа Гран‑при?

– Так же, как и на предыдущем этапе – Тарасова и Морозов, в силу опыта и титулов. Но, как показала практика, просто никому не будет. Результат увидим после проката. На соревнованиях нужно показывать свой максимум, нельзя допускать расслабленность. Мы получили хороший урок на первом этапе. Сейчас вся наша команда должна сработать более слаженно на предстоящем этапе.

– Какое сейчас настроение у ребят?

– Настроение боевое. Работают, стараются. Претензий по работе нет, – сказал Траньков.

Этап Гран-при России в Казани пройдет 5-6 ноября. В соревнованиях пар также заявлены Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов