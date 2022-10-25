Максим Траньков: «Уверенность в собственной победе сыграла с Тарасовой и Морозовым злую шутку»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на этапе Гран-при России в Москве.

Тарасова и Морозов уступили Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.

«Работаем в штатном режиме, причины ошибок глубоко искать не надо, потому что они на поверхности – постолимпийский сезон, мотивации нет особой, уровень соперников, опять же, тоже расхолаживал.

А теперь вот холодный душ – нельзя расслабляться, любой может тебя обыграть. Я думаю, уверенность в собственной победе сыграла злую шутку.

У Жени были проблемы с ногой, но это у нее хроническая травма, в каждом сезоне присутствует, мы уже привыкли с ней работать, не могу сказать, что это сыграло ключевую роль в тех ненужных ошибках, которые были допущены», – сказал Траньков.