Наталья Бестемьянова: «Некоторые специалисты говорили, что очень сильно наказали Тарасову и Морозова. Я так не считаю»

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о результатах соревнований спортивных пар на этапе Гран-при России в Москве. 

— Что скажете о поражении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова? Они провалили произвольную и стали вторыми.

— Я думаю, что они должны озаботиться исполнением элементов. Женя и Вова не сделали ни одного прыжка чисто, ни одного выброса.

— А победу одержали дебютанты взрослых соревнований — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

— Это огромный успех, и абсолютно не случайный. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат России среди юниоров. И очень часто юниорские пары врываются во взрослые! Тут нет ничего удивительного. Ничто не стоит на месте, нельзя за прежние заслуги давать первые места.

Когда я уходила после соревнований пар, некоторые специалисты говорили, что очень сильно наказали Тарасову и Морозова. Очень многие были такого мнения о судействе.

Я так не считаю. Если ты на высоте, являешься одной из первых пар России, то нельзя выходить в таком виде. Ну как? Они абсолютно были несобранны, – сказала Бестемьянова. 

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