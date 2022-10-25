Наталья Бестемьянова: «Некоторые специалисты говорили, что очень сильно наказали Тарасову и Морозова. Я так не считаю»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о результатах соревнований спортивных пар на этапе Гран-при России в Москве.
— Что скажете о поражении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова? Они провалили произвольную и стали вторыми.
— Я думаю, что они должны озаботиться исполнением элементов. Женя и Вова не сделали ни одного прыжка чисто, ни одного выброса.
— А победу одержали дебютанты взрослых соревнований — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
— Это огромный успех, и абсолютно не случайный. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат России среди юниоров. И очень часто юниорские пары врываются во взрослые! Тут нет ничего удивительного. Ничто не стоит на месте, нельзя за прежние заслуги давать первые места.
Когда я уходила после соревнований пар, некоторые специалисты говорили, что очень сильно наказали Тарасову и Морозова. Очень многие были такого мнения о судействе.
Я так не считаю. Если ты на высоте, являешься одной из первых пар России, то нельзя выходить в таком виде. Ну как? Они абсолютно были несобранны, – сказала Бестемьянова.
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