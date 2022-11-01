Евгений Семененко провел зарядку для студентов ПСПбГМУ

Фигурист Евгений Семененко провел зарядку для студентов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (ПСПбГМУ) имени академика И.П. Павлова.

Фото опубликованы на странице вуза в VK. В прошлом году Семененко поступил на лечебный факультет ПСПбГМУ.

Ранее фигурист возобновил ледовые тренировки после травмы, однако не был заявлен на этап Гран-при России в Казани 5-6 ноября.

Семененко об учебе в медицинском вузе: «В плане знаний никто мне поблажек не дает. Учусь, как и все, а иногда даже с меня больше требуют»