Семененко об учебе в медицинском вузе: «В плане знаний никто мне поблажек не дает. Учусь, как и все, а иногда даже с меня больше требуют»

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал об учебе в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

В прошлом году спортсмен поступил на лечебный факультет.

«Действительно, совмещать учебу и спорт непросто, времени почти ни на что не остается.

Предвидя комментарии тех, у кого «дяди-тети-знакомые» когда-то учились или учатся в медицинском, которые так «хорошо» знают, как нужно учиться и сколько времени на это уходит, хочу ответить: чтобы стать хорошим специалистом, учиться нужно в любом вузе.

Прошу прощения, может, резко, но каковы вопросы – такой ответ. В плане знаний никто мне поблажек не дает. Я учусь, как и все студенты, а иногда даже с меня больше требуют. Перед самым чемпионатом России я 40 минут сдавал зачет по анатомии», – рассказал Семененко.

Евгений Семененко: «До своего поступления общался с Нэтаном Ченом по поводу обучения в медицинском. Узнавал, что и как»