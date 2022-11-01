Виктория Синицина: «И свадьба, и золото в Пекине сделали этот год очень насыщенным, а нас с Кацалаповым – невероятно счастливыми»

Российские фигуристы и ответили на вопросы журнала Hello.

– Самое лучшее событие в году: свадьба или золото в Пекине?

Синицина: Оба события очень важны для нас и их сложно сравнивать. И свадьба, и золото в Пекине сделали этот год очень насыщенным, а нас – невероятно счастливыми.

Кацалапов: Согласен с Викой. Добавил бы к этим событиям еще и олимпийское серебро в личном турнире, оно подарило много счастливых эмоций.

– Момент, когда вы поняли, что больше не просто партнеры на льду?

Синицина: Мы много времени проводили вместе, помогали друг другу, проявляли заботу. В какой-то момент мы почувствовали, как сильно сблизились и как важно нам оставаться рядом друг с другом и дальше.

Кацалапов: Конкретный момент вспомнить сложно, потому что поняли мы это довольно давно. Правда, долгое время мы были сконцентрированы на спорте и уделяли ему все свое внимание.

Но, главное, мы осознали, что испытываем друг к другу прекрасные взаимные чувства.

– Самый дорогой подарок друг для друга.

Синицина: Если мы говорим о подарке, который дорог в финансовом плане, то это помолвочное кольцо.

Кацалапов: А если речь о том, что дорого сердцу, то я вспомнил открытку, которую Вика когда-то подарила мне. Простая открытка с очень важными словами, которые так запали в душу.

– О чем мечтаете теперь, после медалей, завоеванных в Пекине?

Синицина и Кацалапов: Мы мечтаем о многом, но своими мечтами предпочитаем не делиться. Надеемся, что все случится, и тогда мы обо всем с удовольствием расскажем.

Синицина и Кацалапов обручились. Скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а он ее – «моя принцесса»