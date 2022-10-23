Александр Жулин: «Победа Морозовой и Нарижного ожидаемая, но пока они не смогут составить конкуренцию Синициной и Кацалапову»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина Аннабель Морозова Дэвид Нарижный Фигурное катание

Заслуженный тренер РФ Александр Жулин оценил победу танцевального дуэта Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный на первом этапе в Гран-при России в Москве.

«Победа пары Морозова – Нарижный ожидаемая, но пока что они не смогут составить конкуренцию паре [Виктория] Синицина – [Никита] Кацалапов», – сказал Жулин.

Перед началом сезона Синицина и Кацалапов, которые являются чемпионами мира 2021 года в танцах на льду, взяли паузу в карьере.

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