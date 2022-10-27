Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов вернулись бы, если будет международная история. А ездить по Казаням и прочим городам... Вопрос в мотивации»

Тренер Александр Жулин высказался о том, возможно ли возвращение чемпионов мира в танцах на льду и к соревнованиям.

– Вернутся ли Никита с Викой?

– Я думаю, это лучше у них спросить. Я вижу, что ребята, может быть, что-то недосказали. Они бы, я думаю, и вернулись, но вернулись бы, если будет вся эта полная история.

– Международная?

– Да. А ездить по Казаням и прочим городам… Это не потому, что они избалованы. Мотивация, мотивация… Весь вопрос в мотивации.

Даже я сам, у меня всегда была цель: Олимпийские игры, чемпионат Европы и мира. Это цель, глобальная цель. Сейчас это из-под ног выбили.

Этапы Гран-при где-то проходят в российских городах. Если говорить обо мне, мне было бы это уже неинтересно. Я закончил, например, на Олимпийских играх и занял какое-то место, для меня это было бы неинтересно.

Лучше выступать в шоу, зарабатывать деньги, кормить семью, – сказал Жулин.

«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет