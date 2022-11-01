Евгений Плющенко: «Гном Гномыч остается узнаваемым и популярным ребенком. Я занимаюсь мужским воспитанием, имидж – на маме»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о популярности сына Александра (Гном Гномыча).

остается узнаваемым и популярным ребенком. У него полтора миллиона подписчиков в социальных сетях! Всеми подобными вопросами занимается . Я в пиар не лезу. Занимаюсь мужским воспитанием и тренирую Сашу.

Он не только фигурным катанием занимается, но и плаванием, и боксом. Учится в школе, дополнительно изучает иностранные языки. Две тренировки в день – это моя зона ответственности, а имидж на маме. То, что нашего ребенка стали меньше обсуждать, ему только на пользу», – сказал Плющенко.