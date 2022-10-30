Марк Кондратюк: «Слышал, что в фигурном катании есть «несчастливые» композиции, которых стараются избегать. Вроде «Реквиема по мечте»

Российский фигурист рассказал о «несчастливых» композициях в фигурном катании, а также о постановке новой произвольной программы.

«Я слышал, что в фигурном катании есть композиции, которых фигуристы стараются избегать. Они несчастливые. Вроде «Реквиема по мечте».

Я думаю, что все зависит от человека. Если ты в это веришь, то, наверное, это может на тебя повлиять. На деле я считаю, что это очень тяжелые образы, которые под силу не всем.

Наверное, когда ты такое катаешь на полную, это очень круто. Это сложнее катать, чем историю любви. Это более понятно любому человеку.

Не могу сказать, что сейчас были тренировки недостаточно интенсивные. Может, я где‑то недоработал. Буду делать все, что в моих силах, чтобы доезжать лучше. Думаю, что не хватило времени.

Мы ставили программу ночью. Спустя 15 часов я проехал ее целиком. Это была ночь с субботы на воскресенье. В воскресенье днем я уже катал ее. По сравнению с тем, что было, сегодня я ехал неплохо, можно сказать, летел», – сказал Кондратюк.