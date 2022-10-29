Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление с короткой программой на этапе Гран-при России в Сочи.

Кондратюк прыгнул четверной лутц, тройной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп. Он лидирует после короткой программы, получив 104,51 балла.

«Прокат был довольно хорошим, но есть довольно много аспектов, где нужно работать. Самый очевидный – это каскад. Конечно, он должен был быть 4-3. Но в целях спасения элемента было решено сократить количество оборотов.

Конечно, там и вращения – они были довольно неплохими, но всегда есть, что улучшать, и качество дорожки в целом, какие-то шаги еще. За месяц с прокатов я довольно много работал над программой.

Поменялся костюм? В этом костюме я выступал с этой программой на шоу, на данном катке, наверное, раз 15, я сбился со счета. Перед прокатом было решено сделать что-то другое, у меня два костюма – захотелось в этом выступить», – сказал Кондратюк.

Также фигурист ответил на вопросы о переходе Александры Трусовой в группу Светланы Соколовской.

– Кажется, что вы катаетесь более вдохновенно после появления Саши в вашей команде.

– Мне очень приятно, что со стороны это так выглядит. Но в целом очень приятна такая поддержка команды. Речь не только про Сашу, но и про Светлану Владимировну.

– Идет на пользу появление такой сильной фигуристки в группе?

– Не буду комментировать, – цитирует Кондратюка «Матч ТВ».

Видео короткой программы Марка Кондратюка на этапе Гран-при России в Сочи, где он исполнил четверной лутц