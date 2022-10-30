Марк Кондратюк: «Не хватило сегодня физически. Падение с сальхова и ошибка на каскаде – следствие не до конца накатанной программы»

Российский фигурист прокомментировал свое выступление с произвольной программой на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Со стороны не видел пока свой прокат. Если он действительно тронул, мне приятно. У меня было не так много времени все это накатать. Все в процессе.

Мне эту программу поставил где-то три недели назад. Думаю, что она будет дорабатываться и накатываться. Сегодня под конец было тяжело.

Как выбирали музыку? Она лежала в закромах на будущее. Мы знали, что она есть, и она классная, ее можно использовать. Мы про нее вспомнили и решили взять ее.

Почему решили поменять произвольную программу? Это было коллективное решение. В том числе Светланы Владимировны. Были рекомендации со стороны федерации. Приняли решение попробовать что-то другое.

Ошибки в конце – просто не хватило сегодня физически. Наверное, ожидал, что так будет. Падение с сальхова и ошибка на каскаде – это следствие не до конца накатанной программы.

Как появилась идея поработать с Авербухом? Сразу после прокатов обстоятельства сложились так, что нужна была новая программа. Решили попросить помощи у него.

Предыдущая программа мне нравилась. Прокат в «Мегаспорте» оставлял желать лучшего. Я решил пойти ва-банк. Мне показалось, что я могу это сделать.

Посчитал, что контрольные прокаты – лучший вариант, чтобы рискнуть – нет баллов, нет мест. Но ставка не сыграла. Возможно, если бы тот прокат был хорошим, все сложилось бы по-другому», – сказал Кондратюк.