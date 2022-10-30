Коган отказался отвечать на вопрос о ценах на билеты на этапе Гран-при России в Сочи
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган отказался отвечать на вопрос о ценах на билеты на втором этапе Гран-при России в Сочи.
Билеты на произвольную программу 30 октября продавались по цене от 1700 до 2700 рублей.
«При чем тут цены на билеты», – ответил Коган на вопрос «Р-Спорта» о том, как они устанавливаются.
Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах
Комментарии