Коган отказался отвечать на вопрос о ценах на билеты на этапе Гран-при России в Сочи

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) отказался отвечать на вопрос о ценах на билеты на втором этапе Гран-при России в Сочи.

Билеты на произвольную программу 30 октября продавались по цене от 1700 до 2700 рублей.

«При чем тут цены на билеты», – ответил Коган на вопрос «Р-Спорта» о том, как они устанавливаются.

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах