Илья Авербух: «Пожелаем Трусовой удачи и набрать лучшую форму. Хорошо, что она пошла на четверной лутц, пока не получилось – надо подождать»

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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух поделился мнением о результатах выступлений женщин на втором этапе Гран-при России в Сочи.

Победу одержала Аделия Петросян, Софья Самоделкина стала второй, Александра Трусова – третьей.

«Петросян – прекрасная девочка, очередной талант из штаба Этери Тутберидзе. Желаю ей всего самого хорошего», – сказал Авербух.

«Очень рад за Самоделкину, видна работа Светы Соколовской, которая мне очень импонирует. Когда Софья пришла, получила очень сложную травму, ее практически с нуля восстанавливали.

Здорово, что она уже набрала такую форму. Девочки сейчас часто берут сложную драматическую музыку, это такое общее настроение, «Аве Мария» – музыка, которая входит в топ-5 максимально часто используемых в фигурном катании.

Пожелаем Саше Трусовой удачи и набрать свою лучшую форму. Хорошо, что она пошла на четверной лутц, пока не получилось. Надо подождать», – приводит слова Авербуха ТАСС.

«Что касается Трусовой, то Саша абсолютно талантливейшая. Ей под силу вернуть свой уровень, как и Камиле Валиевой.

Думаю, что девушки пройдут такое непростое время и будут показывать красивые выступления», – сказал Авербух «Чемпионату». 

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