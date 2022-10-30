Татьяна Тарасова: «Конечно, Петросян победила заслуженно. О Трусовой говорить не хочу»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России в Сочи.
«Прекрасно. Аделия – молодец. Можно ли сказать, что она приятно удивила? Нет, она просто подчеркнула, что у этого тренера все катаются очень хорошо. Трусова? Не буду говорить о ней», – сказала Тарасова.
«Не хочу сейчас говорить о ней [Трусовой], причем она перешла от выдающегося тренера. Конечно, Петросян победила заслуженно. Пока комментировать программы их всех не хочу», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
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