Татьяна Тарасова: «Конечно, Петросян победила заслуженно. О Трусовой говорить не хочу»

Теги Татьяна Тарасова женское катание Александра Трусова Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Прекрасно. Аделия – молодец. Можно ли сказать, что она приятно удивила? Нет, она просто подчеркнула, что у этого тренера все катаются очень хорошо. Трусова? Не буду говорить о ней», – сказала Тарасова.

«Не хочу сейчас говорить о ней [Трусовой], причем она перешла от выдающегося тренера. Конечно, Петросян победила заслуженно. Пока комментировать программы их всех не хочу», – приводит слова Тарасовой ТАСС. 

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные