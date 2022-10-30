Аделия Петросян: «Три года говорят о сравнении с Медведевой. Мне нравится Женя, но считаю, что я выросла и стала меньше похожа на нее»

Фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос о сравнении с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Сегодня Петросян одержала победу на втором этапе Гран-при России в Сочи.

«Ощущения отличные. Было все видно, что получилось и не получилось в прокате. Я довольна, что откатала натренированное. Все прошло более‑менее. Изначально планировалось, что зайду на три четверных, а не на два, как в заявке.

Мой образ в произвольной? Сложная музыка, там идет сначала состояние пустоты, ощущение отчаяния, потом начинаешь выбираться из этого. Это сложный образ. Над этим надо много работать и думать, передавать все это.

Призовые 500 тысяч? Я пока не планирую, на что тратить. Не самая главная цель.

Что дальше? Будет выходной. Встречусь с бабушкой, отдохнем, выспимся и будем дальше работать. Часов 9–10 поспать оптимально.

Почему не получились четверные? В первом элементе я переживала, что надо собраться и сделать, а риттбергер надо напрыгать чуть лучше на тренировках.

Три года говорят о сравнении с Медведевой. Я не против, мне нравится Женя, она отличная спортсменка и личность. Но я считаю, что выросла и стала меньше похожа на нее.

Я обычно не смотрю на других участников, так привыкла. Потом можно посмотреть, спросить, поздравить их с окончанием этапа, — сказала Петросян.

«Не чувствую себя крохой». При росте 140 см она владеет прыжком, который не делает никто, и готова обыграть Трусову