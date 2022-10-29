Гран-при Канады. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Ефимова и Бломмарт выступят с произвольными программами

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30 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию в Миссисоге пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует японская пара Рику Миура – Рюичи Кихара.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Пары

Произвольная программа

Начало – 1.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

2. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

3. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

Вторая разминка

5. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) 

6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) 

8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

Положение после короткой программы

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,39

2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 67,39

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 66,66

4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 60,82

5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 55,70

6. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 52,84

7. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 51,49

8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 50,84

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