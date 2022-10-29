Гран-при Канады. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Ефимова и Бломмарт выступят с произвольными программами
30 октября на Гран-при Канады по фигурному катанию в Миссисоге пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует японская пара Рику Миура – Рюичи Кихара.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Пары
Произвольная программа
Начало – 1.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
2. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
3. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)
4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
Вторая разминка
5. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
6. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
7. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Положение после короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,39
2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 67,39
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 66,66
4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 60,82
5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 55,70
6. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 52,84
7. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 51,49
8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 50,84
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