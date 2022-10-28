Сергей Давыдов: «Лазарев на полу работает над четверным акселем. Это будущее, я еще года два назад говорил, что все пойдет к четверным»

Тренер Сергей Давыдов рассказал, что фигурист Лев Лазарев работает над изучением четверного акселя.

«Мы сейчас на полу стали над этим работать, это будущее, я еще года два назад говорил, что все пойдет к четверным, теперь и аксель появился. Потолка нет, конечно, все стараются и работают, чтобы побеждать, надо делать больше – это закон любого спорта.

Конечно, смотрю за (тренируется в группе Этери Тутберидзе), в конкуренции рождаются победители, это здорово и хорошо. Все будет, скоро появятся и стабильные парни у нас», – сказал Давыдов.

Тренер прокомментировал победу Лазарева на втором этапе Гран-при России среди юниоров в Сочи.

«Второй четверной лутц нам сегодня не удался, но все, кроме него, получилось, это школа и работа самого парня. Мы все собрались и решили сделать выбор в сторону отечественной музыки (в короткой программе), поскольку заграничных соревнований нет, все у нас дома, поэтому русскоязычная музыка удачно подошла.

Конечно, Лев оправдывает авансы, но он еще молод, 2009 года рождения, еще много работы над катанием, представлением, учим все четверные. Когда подготовка к сезону идет, мы что-то убираем, что-то оставляем, но в принципе он может все», – рассказал Давыдов.