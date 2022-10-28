«Очень хорошо понимаю Тутберидзе, это непростой труд – работать с собственным ребенком». Елена Соколова о тренировках с дочерью

Тренер танцевальных дуэтов Елена Соколова рассказала о сложностях в тренировках с собственными детьми.

Соколова – мать Екатерины Мироновой, которая выступает в дуэте с Евгением Устенко.

– Этери Тутберидзе отмечала, что не смогла тренировать собственную дочь Диану Дэвис – слишком много эмоций, сложно было разделять личное и рабочее. У вас ситуация схожая – всю карьеру Катя занимается под вашим руководством. Возникали ли когда-то подобные ситуации, сложности?

– А как иначе? Это все-таки дочка в первую очередь, а во вторую очередь спортсменка. Конечно, до сих пор непросто разделять это, но сейчас стало лучше. Они уже стали взрослее и понимают, что они от себя хотят.

Очень хорошо понимаю Этери Георгиевну и все ее ощущения, поскольку это действительно непростой труд – работать с собственным ребенком. Потому что «как это – ты не можешь сделать?», «как это – у тебя плохое настроение?»

Я стараюсь от этого абстрагироваться и относиться к ней, как к остальным ребятам. Где-то получается, где-то эмоции захлестывают, но я стараюсь не показывать их. Когда у меня возникает такое состояние, я могу их просто передать Кириллу (Алешину) или хореографу и погасить эмоции в работе с другими спортсменами.

Но я не одна такой тренер, у которого катается ребенок. В нашей академии Владислав Владимиров тоже работает с парой, в которой катается его собственный сын (Илья Владимиров). Так что всех родителей очень хорошо понимаю, – сказала Соколова.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?