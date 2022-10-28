Мемориал Дениса Тена. Мурамото и Такахаси, Янсе ван Ренсбург и Штефан, Игнатьева и Земко выступят с произвольными танцами
28 октября на Мемориале Дениса Тена в Алматы танцевальные дуэты представят произвольные танцы.
ISU Challenger
Алматы, Казахстан
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13.45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения)
2. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
3. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)
4. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)
Вторая разминка
5. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)
6. Лара Луфт – Максимилиан Пфистерер (Германия)
7. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)
8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия)
9. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
Положение после ритм-танца
1. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 79,56
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия) – 72,15
3. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 70,20
4. Лара Луфт – Максимилиан Пфистерер (Германия) – 60,48
5. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия) – 59,42
6. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан) – 57,01
7. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 56,47
8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 55,69
9. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения) – 53,03
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