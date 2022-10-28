Мемориал Дениса Тена. Мурамото и Такахаси, Янсе ван Ренсбург и Штефан, Игнатьева и Земко выступят с произвольными танцами

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28 октября на Мемориале Дениса Тена в Алматы танцевальные дуэты представят произвольные танцы. 

ISU Challenger 

Мемориал Дениса Тена

Алматы, Казахстан

Танцы на льду 

Произвольный танец

Начало – 13.45 по московскому времени.

Первая разминка

1. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения)

2. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

3. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)

4. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

Вторая разминка

5. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)

6. Лара Луфт – Максимилиан Пфистерер (Германия)

7. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия)

9. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

Положение после ритм-танца

1. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 79,56

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия) – 72,15

3. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 70,20

4. Лара Луфт – Максимилиан Пфистерер (Германия) – 60,48

5. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия) – 59,42

6. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан) – 57,01

7. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 56,47

8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 55,69

9. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения) – 53,03

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