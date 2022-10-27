Вероника Жилина: «Довольна прокатом, впервые на соревнованиях сделала тройной аксель – тройной тулуп. Старалась выразительно кататься»

Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала свою победу в короткой программе среди юниорок на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

Программа Жилиной поставлена на музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».

«Я довольна своим прокатом – впервые на соревнованиях сделала каскад тройной аксель – тройной тулуп.

В последнее время мы много работали над этим элементом, уже не так волновалась, когда заходила на него, нужно больше выступать, тогда волнение перед прокатами постепенно уходит.

Я старалась выразительно кататься, сделать на четвертый уровень дорожку, надеюсь, получилось.

Сначала у меня была другая короткая программа под песню Je t’aime, но я ее не чувствовала так, как эту. Да, можно сказать, что я пытаюсь показать образ балерины на льду.

Доволен ли Евгений Викторович (Плющенко)? Думаю, ему не нравится, когда я плохо катаюсь», – сказала Жилина.