Вероника Жилина: «Довольна прокатом, впервые на соревнованиях сделала тройной аксель – тройной тулуп. Старалась выразительно кататься»
Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала свою победу в короткой программе среди юниорок на этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.
Программа Жилиной поставлена на музыку Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».
«Я довольна своим прокатом – впервые на соревнованиях сделала каскад тройной аксель – тройной тулуп.
В последнее время мы много работали над этим элементом, уже не так волновалась, когда заходила на него, нужно больше выступать, тогда волнение перед прокатами постепенно уходит.
Я старалась выразительно кататься, сделать на четвертый уровень дорожку, надеюсь, получилось.
Сначала у меня была другая короткая программа под песню Je t’aime, но я ее не чувствовала так, как эту. Да, можно сказать, что я пытаюсь показать образ балерины на льду.
Доволен ли Евгений Викторович (Плющенко)? Думаю, ему не нравится, когда я плохо катаюсь», – сказала Жилина.
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