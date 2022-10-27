Тарасова о недопуске волейболистов к квалификации Олимпиады: «Боюсь, Игр-2024 с участием России организовывать не планируется»

высказалась о недопуске мужской и женской сборных России по волейболу до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в .

Международная федерация волейбола (FIVB) на основе текущего мирового рейтинга составила список участников квалификации – две сетки (мужская и женская) по 24 команды.

Сборные России не попали в списки из-за отстранения от международных турниров.

«Волейболисты не первые и не последние. Боюсь, Олимпийских игр-2024 с участием России организовывать не планируется», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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