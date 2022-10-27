Дмитрий Песков: «Минспорт готовит серию соревнований как внутрироссийских, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет партнеров и союзников»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство спорта готовит соревнования внутри страны и в формате международных организаций, где у РФ есть партнеры и союзники.
Пескова спросили, планирует ли РФ проводить какие-то свои игры, если ее не допустят на Олимпиаду.
«Неоднократно это заявлялось нашим Министерством спорта, что речь идет о подготовке целой серии мероприятий и соревнований для профессиональных спортсменов как внутрироссийских, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет своих партнеров и союзников», – ответил Песков.
Он уточнил, что такие мероприятия будут организованы для того, чтобы «дать возможность нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру».
«Над этим работает наш Минспорт, поэтому все меры, которые могут приниматься, принимаются», – заключил представитель Кремля.
Комментарии