Замминистра спорта РФ Морозов: «У России и стран Африки имеется богатый потенциал для развития спортивного взаимодействия»

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов высказался о взаимодействии России и стран Африки в сфере спорта.

«Уверен, что у России и стран Африки имеется богатый потенциал для развития спортивного взаимодействия, что позволит активизировать сотрудничество на многих направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте», – заявил Морозов на международном форуме «Россия – Африка: что дальше?»

Морозов отметил активное развитие спортивного сотрудничества между Россией и странами Африки: межведомственное взаимодействие, расширение нормативно-правовой базы, регулярные встречи министра спорта с представителями африканских государств как на территории России, так и на африканском континенте, свидетельствуют о заинтересованности иностранных партнеров в развитии спортивных связей с РФ.