Никита Кацалапов: «Друзья сказали, что я – фартовый и принес «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов рассказал о посещении матча Мир РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

Встреча прошла 23 октября. Красно-белые победили со счетом 5:0.

«Недавно выбрался на матч. У «Спартака» очень крутой стадион. Нереальная атмосфера и масштаб. Не сравнится, если смотреть через экран.

Все друзья сказали, что я – фартовый и принес «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым», – написал Кацалапов.

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