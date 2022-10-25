Никита Кацалапов: «Друзья сказали, что я – фартовый и принес «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов рассказал о посещении матча Мир РПЛ между «Спартаком» и «Химками».
Встреча прошла 23 октября. Красно-белые победили со счетом 5:0.
«Недавно выбрался на матч. У «Спартака» очень крутой стадион. Нереальная атмосфера и масштаб. Не сравнится, если смотреть через экран.
Все друзья сказали, что я – фартовый и принес «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым», – написал Кацалапов.
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