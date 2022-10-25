Никита Кацалапов: «Друзья сказали, что я – фартовый и принес «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о посещении матча Мир между «Спартаком» и «Химками».

Встреча прошла 23 октября. Красно-белые победили со счетом 5:0.

«Недавно выбрался на матч. У очень крутой стадион. Нереальная атмосфера и масштаб. Не сравнится, если смотреть через экран.

Все друзья сказали, что я – фартовый и принес «Спартаку» победу. Так что меня теперь можно считать красно-белым», – написал Кацалапов.