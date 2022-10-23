Загитова исполнила тройные флип и лутц на тренировке и упала с еще одного прыжка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась видео с тренировки.

Загитова прыгнула тройные флип и лутц, затем попыталась исполнить еще один лутц, но допустила падение.

Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой

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