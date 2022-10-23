Елена Чайковская: «Морозова и Нарижный выглядят абсолютно мастито по скольжению, набору элементов, скорости. Мощный дуэт получился»
Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала результаты ритм-танцев на этапе Гран-при России в Москве.
«Я сейчас не вдаюсь в сравнение результатов между танцевальными дуэтами, поскольку просто не вижу в этом смысла, раз уж получилось так, что мы нигде не выступаем.
Но хотела бы отметить Василису Кагановскую – Валерия Ангелопола. Совершенно потрясающая пара, если говорить о перспективе.
То, что они уступили более пяти баллов Аннабель Морозовой – Дэвиду Нарижному, вполне объяснимо: те – взрослые мастера. Несмотря на то, что они считанные месяцы как взялись за руки, выглядят абсолютно мастито – по скольжению, по набору элементов, по скорости.
Очень мощный дуэт получился, что и говорить. Катание Кагановской – Ангелопола в сравнении с ними более юниорское, но они подобрались уже совсем близко. Через годик-два они будут очень и очень интересны», – сказала Чайковская.
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Морозова и Нарижный выиграли ритм-танец, Кагановская и Ангелопол – 2-е
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