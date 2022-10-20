Любовь Рубцова: «У меня сейчас травма, два дня назад я не могла наступать на ногу. Выступаю через боль»

Фигуристка Любовь Рубцова рассказала о своей травме.

Сегодня спортсменка заняла второе место в соревнованиях КМС на этапе Гран-при России в Москве.

«У меня сейчас травма, два дня назад я не могла наступать на ногу, у меня пах болит.

Не знала до последнего времени, ехать на эти соревнования или нет. Но в итоге всех уговорила, и мы поехали. Выступаю через боль, с обезболивающими», – говорила Рубцова после короткой программы.

Рубцова о том, почему ушла из группы Тутберидзе: «Просто было мало внимания. Больше внимания взрослым девочкам, мне оставалось мало»

Титова выиграла соревнования девушек на первом этапе Гран-при России, Рубцова – 2-я, Марасанова – 3-я