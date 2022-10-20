Любовь Рубцова: «У меня сейчас травма, два дня назад я не могла наступать на ногу. Выступаю через боль»
Фигуристка Любовь Рубцова рассказала о своей травме.
Сегодня спортсменка заняла второе место в соревнованиях КМС на этапе Гран-при России в Москве.
«У меня сейчас травма, два дня назад я не могла наступать на ногу, у меня пах болит.
Не знала до последнего времени, ехать на эти соревнования или нет. Но в итоге всех уговорила, и мы поехали. Выступаю через боль, с обезболивающими», – говорила Рубцова после короткой программы.
Рубцова о том, почему ушла из группы Тутберидзе: «Просто было мало внимания. Больше внимания взрослым девочкам, мне оставалось мало»
Титова выиграла соревнования девушек на первом этапе Гран-при России, Рубцова – 2-я, Марасанова – 3-я
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