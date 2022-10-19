Рубцова о том, почему ушла из группы Тутберидзе: «Просто было мало внимания. Больше внимания взрослым девочкам, мне оставалось мало»
Фигуристка Любовь Рубцова объяснила, почему ушла из группы Этери Тутберидзе.
В феврале этого года Рубцова перешла к тренерам Алексею Василевскому и Юлии Лавренчук.
«Просто было мало внимания (в группе Тутберидзе), так скажем, мы решили перейти.
Больше внимания взрослым девочкам, мне оставалось мало. Да, расстались нормально.
В моей нынешней группе все интенсивнее, СФП, ОФП», – сказала Рубцова.
Василевский о переходе Рубцовой от Тутберидзе в его группу: «Дудаков спросил, не сам ли я проявил инициативу. Я сказал, что мы такими делами не занимаемся»
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