Малинин о четверном акселе: «Считаю это скорее практикой, а не попыткой включить в программу ради баллов. Это будет разумнее, когда базовую стоимость повысят»

Американский фигурист Илья Малинин ответил на вопрос о планах исполнять четверной аксель в своих программах.

Ранее Малинин стал первым в истории фигуристом, который приземлил этот прыжок на официальных соревнованиях. Он еще не решил, будет ли исполнять элемент на этапе Гран-при США.

«Если я продолжу включать его [в программы] этого сезона, то думаю, что со временем это станет тенденцией. Особенно если бы базовая стоимость [прыжка] стала выше – в таком случае появилась бы причина стараться и много работать над этим (сейчас базовая стоимость акселя составляет 12,5 балла – Sports.ru).

Но на данный момент мы не совсем уверены, что с этим делать. Сейчас я считаю это скорее практикой, а не попыткой включить в программу ради баллов. В последующие годы, когда базовую стоимость повысят, будет гораздо разумнее этим воспользоваться.

Цели на сезон? Улучшить хореографию и оценку за компоненты, потому что в прошлом сезоне они были не самыми лучшими», – рассказал Малинин.

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