«Фанаты Самарина писали, что я его оклеветала. И сам он сказал неприятные вещи». Шкурдай о ситуации с повесткой в военкомат

Капитан команды Paradise по синхронному катанию Анна Шкурдай объяснила свои слова о том, что Александр Самарин получил повестку в военкомат.

«Сашке Самарину пришла повестка от военкомата. Подтверждение? Его друг – мой друг», – ранее цитировал слова Шкурдай Sport24 со ссылкой на ее телеграм-канал. Самарин не подтвердил информацию о повестке.

– Ситуация была такая. Мне написал друг Самарина, что Саше пришла повестка. Я не тот человек, который читает паблики и знает все, что публикуют про спортсменов.

Я думала, что информация о повестке давно известная и написала об этом в своем телеграме. Никакого злого умысла не было, сплетни распространять я не хотела. Мне начали писать комментарии, и я поняла, что эта информация неизвестная.

Я сразу удалила пост. Я написала в редакцию Sport 24, сказала, что не давала им интервью, а они от моего лица написали комментарий. Мне не ответили. Ужасная ситуация. Обтекала грязью. Выставили меня сплетницей. Фанаты Саши писали комментарии, мол, я его оклеветала.

– Самарин некрасиво себя повел и дал грубый комментарий.

– Да, и сам Самарин сказал неприятные вещи: «Кто это такая? Я ее не знаю?» Позже повестки спортсменам стали нормой, а тогда это казалось чем-то ужасным, – сказала Шкурдай.

Александр Самарин: «Хочу пожелать людям, которые запустили новость про то, что мне пришла повестка, чтобы у них был покороче язык и побольше мозгов»