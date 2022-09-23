«Сашке Самарину пришла повестка от военкомата. Подтверждение? Его друг – мой друг». Шкурдай сообщила о призыве фигуриста

Российский фигурист Александр Самарин получил повестку из военкомата.

Об этом сообщила капитан команды Paradise по синхронному катанию Анна Шкурдай.

«Сашке Самарину пришла повестка от военкомата. Подтверждение? Его друг – мой друг», – цитирует Шкурдай Sport24.

Самарину 24 года. Он является спортсменом ЦСКА, в 2019-м становился серебряным призером чемпионата Европы в одиночном катании.

24-25 сентября Самарин должен выступить на контрольных прокатах сборной России в Москве.

UPD. позднее новость о повестке опровергла тренер Светлана Соколовская.