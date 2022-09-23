«Сашке Самарину пришла повестка от военкомата. Подтверждение? Его друг – мой друг». Шкурдай сообщила о призыве фигуриста

Теги сборная России женское катание Александр Самарин синхронное катание Анна Шкурдай Фигурное катание

Российский фигурист Александр Самарин получил повестку из военкомата.

Об этом сообщила капитан команды Paradise по синхронному катанию Анна Шкурдай.

«Сашке Самарину пришла повестка от военкомата. Подтверждение? Его друг – мой друг», – цитирует Шкурдай Sport24.

Самарину 24 года. Он является спортсменом ЦСКА, в 2019-м становился серебряным призером чемпионата Европы в одиночном катании.

24-25 сентября Самарин должен выступить на контрольных прокатах сборной России в Москве.

UPD. позднее новость о повестке опровергла тренер Светлана Соколовская.

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