Тренер ЦСКА Виталий Бутиков: «На тренировках Кондратюк бывает абсолютно разным. Работаем исходя из того, в каком он настроении»

Тренер ЦСКА Виталий Бутиков рассказал о работе с .

— Со стороны вы всегда выглядите довольно спокойным во время прокатов ваших спортсменов. Хотя есть тренеры, которые ведут себя активно.

— Да, есть у нас Николай Морозов, любитель прыгать. У меня все внутри происходит. Все бурлит. Если вспомнить момент, когда, к примеру, Саша Самарин прыгает каскад лутц-тулуп — то пробирает прямо до мурашек.

— О чем вы думаете во время прокатов? Полностью погружаетесь в выступление?

— Да. Тут подключаешься к спортсмену — и каких-то посторонних мыслей просто нет. Прокат поглощает полностью — и я сопровождаю спортсмена до конца выступления.

— А вы жесткий тренер?

— По разному. Иногда приходится, как говорится, работать методом кнута и пряника. Время от времени это действительно нужно.

— А есть какие-то примеры из вашей тренерской практики? Из работы с Самариным или Кондратюком?

— Они уже профессиональные спортсмены. На них, в принципе, кричать как на маленьких детей смысла нет. С ними больше другой работы: по типу заставить, подогнать где-то, помочь, чтобы ход набрали. С маленькими спортсменами, все-таки, чуть-чуть построже.

— Как вам работать с Марком Кондратюком? Какой он на тренировках?

— Супер. На тренировках Марк бывает абсолютно разным. Когда Кондратюк приходит на тренировку — то нужно отталкиваться уже непосредственно от него самого. И работать уже исходя из того, в каком он настроении в конкретный день, – сказал Бутиков.