Чемпионка США по фигурному катанию Мэрайя Белл завершила карьеру

Американская фигуристка объявила о завершении карьеры.

«Мое сердце так переполнено, я очень благодарна за взлеты и падения, борьбу и успех. Это путешествие было тяжелым, мне не всегда оно нравилось, но я всегда его любила. Весь этот опыт сделал меня тем, кем я являюсь, – человеком, готовым оставить соревновательное катание и начать следующую главу моей жизни с теми знаниями, которые я получила благодаря скольжению по холодному кусочку льда день ото дня.

Мои мечты стали реальностью! Благодаря настойчивости и решительности я узнала, что нет никаких ограничений. Я всегда стремилась быть честной с собой, не оправдываться, когда что-то идет не так, и быть благодарной за то, это происходит.

Надеюсь, другие фигуристы вдохновятся моей карьерой. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мне так повезло, что я заканчиваю с вечной любовью к фигурному катанию.

Большое спасибо всем, кто поддерживал меня, вы сделали мой путь намного слаще. Еще увидимся на льду, но теперь просто ради удовольствия от шоу», – написала Белл в соцсетях.

26-летняя Белл – действующая чемпионка США, на этапах у нее – одна победа и три подиума, лучший результат на чемпионатах мира – 4-е место в 2022-м. На Олимпийских играх-2022 заняла 10-е место.

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