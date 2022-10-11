Отец Щербаковой о продаже NFT в Китае: «Мы видели популярность Ани в китайских соцсетях и решили рискнуть»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ее отец Станислав рассказали о продаже цифровых токенов (NFT) в Китае.

20 тысяч NFT из коллекции Щербаковой (она состояла из 5 фотографий Анны в знаковые моменты карьеры) были проданы за несколько дней – собрано 240 тысяч долларов, побит рекорд по скорости и по сумме продаж NFT в Китае для одного спортсмена.

– Чья вообще это была идея? Лед, тренировки – и вдруг цифровые токены...

Анна Щербакова: Вообще, предложения по выпуску NFT я получила еще год назад, до Олимпиады. И перед Играми тоже. Но мне, как вы понимаете, было совершенно не до этого. После сезона мне вновь предложили выпустить коллекцию NFT, и тут уже я попросила папу помочь мне разобраться в этом подробнее – ну и решила попробовать.

: Уже после Пекина Аня задумалась над этой темой всерьез, я сходил на конференцию по криптовалютам и NFT, пообщался с гуру рынка. И они меня отговорили. Показали, например, затухший проект NFT для КХЛ. А это лига с огромными ресурсами.

И уже после того, как от классических NFT мы отказались, пришло предложение от китайских партнеров. Надо отметить, что в Китае свои NFT-платформы, свои правила. Они и называются, строго говоря, по-другому. Нам показали, что есть такой запрос со стороны китайских фанатов, мы видели популярность Ани в китайских соцсетях и решили рискнуть.

– Тяжело было в этом разобраться? Аня быстро въехала в тему?

Станислав Щербаков: Для тех, кто вырос с телефоном в руках и ставил будильник, чтобы ночью собрать урожай в любимой игре на айфоне, ценность виртуальных токенов объяснять не надо. Сложнее было бы объяснить, зачем собирать почтовые марки или виниловые пластинки.

– Вы ожидали, что продажи будут настолько высокими? Планируете продолжать?

Анна Щербакова: Для меня это был первый выпуск NFT. Плюс токены выпускались на совершенно новой платформе Geetaverse. Так что предсказывать было сложно. И конечный успех выпуска – это результат работы многих людей.

Я очень благодарна нашим партнерам из Китая за те силы, которые были вложены в этот проект. А по поводу продолжения... Я только на днях закончила подписывать бумажные открытки для тех, кто купил полный комплект цифровых. Отправим их в Китай и будем думать дальше. Если будет новая интересная идея, будем реализовывать, – рассказали Щербаковы в интервью Sports.ru.