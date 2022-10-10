Психолог Гюльазизова: «Кодекс этики ФФКР больше похож на протокол. Многие пункты вообще не имеют никакого отношения к этике»

Психолог, кандидат биологических наук, советник экс-президента РФС Сергея Фурсенко Каринэ Гюльазизова поделилась мнением об этическом кодексе Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«В СССР воспитанием и развитием человека как части целого, части единой смысловой системы координат, пусть жесткой, но очень внятной идеологии, занимался государственный проект. И кадры, как мы помним, решали все.

Советские спортсмены были очень верно героизированы и очень точно осознавали себя работающими на общее благо, на общее дело. «Мы верим твердо в героев спорта».

После распада Союза постепенно распалось и ценностное и смысловое пространство. Парадигма воспитания заместилась парадигмой бизнес‑логики, бизнес‑модели и бизнес‑идеи. Такие ценности, как верность, трудолюбие, справедливость, стали неактуальными.

Жить вне смысла человек не способен, потому на смену одной идеологии обязательно придет другая, даже если она будет идеологией «про отсутствие идеологии». Что и произошло на постсоветском пространстве. Это затронуло без исключения все направления и отрасли.

Как только спортивная отрасль стала бизнесом, идея воспитания в спортсмене чести, достоинства, нравственных ориентиров и вообще всего того, что очеловечивает, вошла в противоречие с реальностью и просто утратилась.

Ну, немудрено. О каком очеловечивании может идти речь, если для самих спортсменов стало нормой, что их покупают и продают, как лошадей в лучшем случае.

Когда мы в РФС сформулировали и выпустили кодекс чести, только ленивый не попытался обесценить и высмеять его. И только через несколько лет некоторые объединения болельщиков начали его тиражировать. А вскоре свой кодекс чести опубликовали и депутаты.

Вообще, любой кодекс чести и этический кодекс всегда направлены на очеловечивание человека, на развитие и воспитание определенных необходимых качеств. Это в полной мере касается и спортсменов.

Здорово, что существует этический кодекс и у ФФКР. И при этом, если посмотреть на пункты из кодекса в той части, где речь идет о публичности и о публичной коммуникации спортсмена, то вся ответственность переложена на пресс‑атташе: фигуристам нельзя говорить в публичном поле без его разрешения, так как, по версии федерации, они могут любым словом нанести репутационный вред.

В связи с этим у меня есть вопрос: а обучать публичности их никто не пробовал? К сожалению, «держать и не пущать» всегда гораздо проще, чем развивать. Но когда какая‑то система направлена на удержание, а не на развитие, жди беды. Человеческий опыт давно показал, что обычно ни к чему хорошему это не приводит.

Сам кодекс этики ФФКР больше похож на протокол, многие пункты вообще не имеют никакого отношения к этике.

Как быть человеком публичным и как коммуницировать с миром в спортивной отрасли – давно уже профессионально‑значимые качества. Это часть профессии, а, значит, то, чему необходимо учиться. Если не умеете или не можете научить – найдите специалистов», – сказала Гюльазизова.

Кодекс этики в фигурном катании – абсурд: он не решает проблемы, а запрещает о них говорить