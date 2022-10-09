Софья Самодурова: «Агата Петрова работает над четверным тулупом, элемент пока в разработке. Иногда получаются хорошие попытки»

Чемпионка Европы Софья Самодурова оценила выступление своей ученицы Агаты Петровой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Петрова стала второй в разряде КМС, первое место заняла Алиса Двоеглазова.

— Агата показала свой сильный, боевой характер. Весь тренерский штаб доволен ею. Надеюсь, что дальше она будет выступать так же хорошо, как на этих соревнованиях.

— Какую функцию в работе с Агатой вы выполняете?

— Я ставила Агате произвольную программу в этом сезоне. Принимаю участие и в постановках, и в отработке программ, и в работе над прыжками и вращениями. Стараюсь заниматься всем.

— Агате удалось занять второе место без четверных. В перспективе квады будут в ее арсенале?

— Мы работаем над четверным тулупом, элемент пока в разработке. Иногда получаются хорошие попытки. Но громких заявлений на этот счет не делаем.

— Как вам соперница Агаты Алиса Двоеглазова?

— Девочка хорошая, очень техничная. Мы всем нашим тренерским штабом подошли и поздравили ее. Заслуженное первое место, – сказала Самодурова.