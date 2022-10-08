Елизавета Туктамышева: «Мне нравится моя команда. Когда такая гармоничная атмосфера и позволяет здоровье, почему бы не продолжать кататься?»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Мемориал Панина Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему продолжает спортивную карьеру.

Сегодня она одержала победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Дважды за турнир вы получили штраф за задержку старта. Почему так?

– Достаточно быстро объявили оценки, я не ожидала. Решила не подстраиваться под общепринятые правила. Нет, не новая фишка, это только здесь, на Гран-при такого не буду себе позволять. Здесь для меня было важнее морально подготовиться к старту.

– Рассматриваете Мемориал Панина-Коломенкина как серьезный турнир?

– Хороший рабочий турнир, приятно всегда выигрывать. Это был легкий старт, не расценивала других девочек, как прямых конкуренток, важно было откататься для себя хорошо.

– Как мотивируете себя продолжать кататься?

– Мне нравится моя команда, вижу, что заинтересованы в том, чтобы меня тренировать, не хотят, чтобы я заканчивала. Когда такая гармоничная атмосфера и позволяет здоровье, почему бы не продолжать кататься? – сказала Туктамышева.

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