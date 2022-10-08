Елизавета Туктамышева: «Мне нравится моя команда. Когда такая гармоничная атмосфера и позволяет здоровье, почему бы не продолжать кататься?»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему продолжает спортивную карьеру.

Сегодня она одержала победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Дважды за турнир вы получили штраф за задержку старта. Почему так?

– Достаточно быстро объявили оценки, я не ожидала. Решила не подстраиваться под общепринятые правила. Нет, не новая фишка, это только здесь, на Гран-при такого не буду себе позволять. Здесь для меня было важнее морально подготовиться к старту.

– Рассматриваете Мемориал Панина-Коломенкина как серьезный турнир?

– Хороший рабочий турнир, приятно всегда выигрывать. Это был легкий старт, не расценивала других девочек, как прямых конкуренток, важно было откататься для себя хорошо.

– Как мотивируете себя продолжать кататься?

– Мне нравится моя команда, вижу, что заинтересованы в том, чтобы меня тренировать, не хотят, чтобы я заканчивала. Когда такая гармоничная атмосфера и позволяет здоровье, почему бы не продолжать кататься? – сказала Туктамышева.