Лутфуллин о втором месте на Мемориале Панина: «Оценю себя на 3,5. Я могу лучше. Под конец что‑то вообще сдох»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Мемориал Панина Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свое выступление на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге (2-е место).

– Концовку программы надо дорабатывать, накатывать. В конце два четверных, надо чище их делать. Конечно, и дорожка, вращения. Под конец что‑то я вообще сдох.

– Что значит ваш взгляд в конце? Вы так оглядываетесь. Это что‑то из фильма?

– Я смотрел фильм, но мне он не очень понравился. Такие фильмы тяжело бывает воспринимать. Я создал свой мир в этой программе. Вначале это классика, потом веселый мальчик, который катается, а в конце, когда происходит выстрел, я оборачиваюсь. Целюсь, вижу цель, и меня убивают. То есть я как ангел накатываю.

– Чья идея была всех этих нюансов?

– Все вместе придумали.

– Вы довольны первым стартом?

– Удовлетворительно, на 3,5. Я могу еще лучше.

– Рады, что точно будете в тройке?

– Да.

– Смотрели прокаты предыдущих участников?

– Смотрел, мне это не мешает. Я спокойный. Посмотрел и иду катаю сам.

– Смотрели Лизу Туктамышеву сегодня?

– Да. Она королева, что еще скажешь. Молодец! Она трудится, готовится, надо отдать ей должное.

– В мужском одиночном катании сейчас высокая конкуренция.

–  Во‑первых, я соревнуюсь не с конкурентами, а сам с собой. Нужно преодолеть себя. У других ребят опыт большой, они накатаны, катаются намного лучше. Думаю, что я тоже не отстаю, набираю обороты. С моим набором можно даже выиграть, – сказал Лутфуллин.

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