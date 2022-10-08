Лутфуллин о втором месте на Мемориале Панина: «Оценю себя на 3,5. Я могу лучше. Под конец что‑то вообще сдох»

Российский фигурист прокомментировал свое выступление на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге (2-е место).

– Концовку программы надо дорабатывать, накатывать. В конце два четверных, надо чище их делать. Конечно, и дорожка, вращения. Под конец что‑то я вообще сдох.

– Что значит ваш взгляд в конце? Вы так оглядываетесь. Это что‑то из фильма?

– Я смотрел фильм, но мне он не очень понравился. Такие фильмы тяжело бывает воспринимать. Я создал свой мир в этой программе. Вначале это классика, потом веселый мальчик, который катается, а в конце, когда происходит выстрел, я оборачиваюсь. Целюсь, вижу цель, и меня убивают. То есть я как ангел накатываю.

– Чья идея была всех этих нюансов?

– Все вместе придумали.

– Вы довольны первым стартом?

– Удовлетворительно, на 3,5. Я могу еще лучше.

– Рады, что точно будете в тройке?

– Да.

– Смотрели прокаты предыдущих участников?

– Смотрел, мне это не мешает. Я спокойный. Посмотрел и иду катаю сам.

– Смотрели Лизу Туктамышеву сегодня?

– Да. Она королева, что еще скажешь. Молодец! Она трудится, готовится, надо отдать ей должное.

– В мужском одиночном катании сейчас высокая конкуренция.

– Во‑первых, я соревнуюсь не с конкурентами, а сам с собой. Нужно преодолеть себя. У других ребят опыт большой, они накатаны, катаются намного лучше. Думаю, что я тоже не отстаю, набираю обороты. С моим набором можно даже выиграть, – сказал Лутфуллин.