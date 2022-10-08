Тамара Москвина: «У Козловского была травма, он восстановился, но пара еще не успела наработать две программы»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Мемориал Панина Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина прокомментировала снятие Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с произвольной программы на мемориале Николая Панина-Коломенкина. 

Ранее сообщалось, что причиной стала микротравма Козловского. По этой же причине дуэт пропускал контрольные прокаты сборной России 24-25 сентября.

«У Димы была травма, он уже восстановился, но просто еще пара не успела наработать две программы. Они успешно вчера выступили с одной программой.

Я довольна выступлением. К следующему старту они будут готовы», – сказала Москвина.

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