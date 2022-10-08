Тамара Москвина: «У Козловского была травма, он восстановился, но пара еще не успела наработать две программы»
Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина прокомментировала снятие Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с произвольной программы на мемориале Николая Панина-Коломенкина.
Ранее сообщалось, что причиной стала микротравма Козловского. По этой же причине дуэт пропускал контрольные прокаты сборной России 24-25 сентября.
«У Димы была травма, он уже восстановился, но просто еще пара не успела наработать две программы. Они успешно вчера выступили с одной программой.
Я довольна выступлением. К следующему старту они будут готовы», – сказала Москвина.
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