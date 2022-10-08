Тамара Москвина: «У Козловского была травма, он восстановился, но пара еще не успела наработать две программы»

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина прокомментировала снятие и Дмитрия Козловского с произвольной программы на мемориале Николая Панина-Коломенкина.

Ранее сообщалось, что причиной стала микротравма Козловского. По этой же причине дуэт пропускал контрольные прокаты сборной России 24-25 сентября.

«У Димы была травма, он уже восстановился, но просто еще пара не успела наработать две программы. Они успешно вчера выступили с одной программой.

Я довольна выступлением. К следующему старту они будут готовы», – сказала Москвина.