Бутырская о кодексе этики: «Появилось много специалистов в области фигурного катания, которые не понимают в этом, но хотят прикоснуться. Это приводит к бардаку»

Теги сборная России Мария Бутырская ФФКР Фигурное катание

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала введение этического кодекса Федерацией фигурного катания России. 

«Много специалистов в области фигурного катания появилось, которые не понимают в этом, но хотят прикоснуться. Это приводит к бардаку.

Понятно, что это все популяризует спорт, но иногда мешает фигуристу сконцентрироваться на прокате.

Спортсменам нужно быть аккуратнее. Иногда журналистам самим нужен кодекс чести», – сказала Бутырская. 

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные