Бутырская о кодексе этики: «Появилось много специалистов в области фигурного катания, которые не понимают в этом, но хотят прикоснуться. Это приводит к бардаку»
Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала введение этического кодекса Федерацией фигурного катания России.
«Много специалистов в области фигурного катания появилось, которые не понимают в этом, но хотят прикоснуться. Это приводит к бардаку.
Понятно, что это все популяризует спорт, но иногда мешает фигуристу сконцентрироваться на прокате.
Спортсменам нужно быть аккуратнее. Иногда журналистам самим нужен кодекс чести», – сказала Бутырская.
Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики
Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой
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