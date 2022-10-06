Бутырская о кодексе этики: «Появилось много специалистов в области фигурного катания, которые не понимают в этом, но хотят прикоснуться. Это приводит к бардаку»

Чемпионка мира 1999 года прокомментировала введение этического кодекса Федерацией фигурного катания России.

«Много специалистов в области фигурного катания появилось, которые не понимают в этом, но хотят прикоснуться. Это приводит к бардаку.

Понятно, что это все популяризует спорт, но иногда мешает фигуристу сконцентрироваться на прокате.

Спортсменам нужно быть аккуратнее. Иногда журналистам самим нужен кодекс чести», – сказала Бутырская.

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой