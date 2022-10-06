Боброва об этическом кодексе ФФКР: «Боюсь, мы окажемся окончательно лишены искренних эмоций. Нас ждут сухие, односложные и одинаковые ответы фигуристов»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде высказалась о кодексе этики Федерации фигурного катания России ( ).

«Я вижу, насколько неоднозначную реакцию вызвало это нововведение, и во многом такую реакцию понимаю. В то же время, стремясь понять и объяснить для себя этот шаг, пробую смотреть на это с двух противоположных сторон.

С одной стороны, можно попробовать объяснить, почему федерация пошла на такой шаг. Фигурное катание очень широко освещается в СМИ, в социальных сетях. Телевидение показывает не только красивую картинку, но и тренировочный процесс, спортивное закулисье. Болельщикам стало интереснее смотреть, как ребята добиваются успехов.

При этом обсуждение болельщиками спортсменов и тренеров не всегда идет в позитивном ключе, часто в интернете на спортсменов выливаются просто реки негатива, с которыми вообще не каждый спортсмен может психологически справиться. И, наверное, федерация таким образом пытается обезопасить и как‑то оградить спортсменов, судей и официальных лиц.

С другой стороны, понятно и естественно, что болельщики жаждут новостей, хотят смотреть на своих кумиров и любимых фигуристов не только на льду, но знать больше об их жизни, узнавать их как личностей, следить, как они готовятся к турнирам, какие эмоции они ощущают после выступления. Людей всегда подкупают откровения, честность и открытость. Иногда спортсмен хочет поплакаться или порадоваться, обсудить, что, возможно, с ним поступили несправедливо. Это искренние эмоции. И многие именно за это так любят и ценят спорт!

Но с введением новых правил этого мы, боюсь, окажемся лишены окончательно. Даже в прошедшие годы не всегда просто было вытянуть открытый и подробный комментарий из спортсмена, и, кажется, мы только начали от этого уходить, временами слышать интересные истории, искренние чувства ребят. А впереди, очень вероятно, нас снова ждут еще более сухие, односложные и одинаковые ответы фигуристов: без тех самых ярких и искренних эмоций, которых всегда очень ждет зритель.

Более того, я даже опасаюсь, что мы с вами, возможно, столкнемся с фразой «без комментариев» от всех поголовно. Мы (имею в виду зрителей и всех неравнодушных к спорту) можем оказаться в ситуации, когда увидим такую картинку: фигурист выходит со льда, молчит, улыбаясь машет рукой и уходит дальше тренироваться.

Я вполне допускаю, что может быть полезен некий свод правил или скорее даже рекомендаций, который помог бы федерации, фигуристам и тренерам избежать каких‑то рисков, но с точки зрения развития фигурного катания на ТВ и в СМИ как шоу‑бизнеса мы очень многое потеряем. А это очень важно – это же интерес зрителей и фанатов, внимание к нашему виду спорта, желание отдавать в него детей и, соответственно, его развитие.

Также мне очень интересно, как в дальнейшем будет выглядеть переход фигуриста от тренера к тренеру. С новыми правилами тренер, к которому хочет перейти спортсмен, должен будет позвонить тренеру, у которого этот спортсмен занимается... Я очень хорошо знаю, насколько это сложный процесс и для спортсмена, и для тренера, в том числе психологически и эмоционально, и пока даже не могу себе представить, как это будет выглядеть на практике», – сказала Боброва.

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