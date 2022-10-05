Авербух о программе Медведевой «Январские звезды»: «После двух фантастических сезонов у Жени появились сбои, и кого-то надо было в этом обвинить. Обвинили программу»

Хореограф, постановщик ледовых шоу рассказал, почему в олимпийском сезоне-2017/18 заменила произвольную программу.

– Вы сейчас работаете над новой произвольной программой для Марка Кондратюка взамен той, что была поставлена Никитой Михайловым. Но ведь и сами оказывались в положении человека, чья работа была отвергнута тренером. Это болезненный момент для постановщика?

– Скорее, рабочий. Я абсолютно нормально отношусь к этому. Если бы Женя Медведева не отказалась катать программу «Январские звезды», которую мы поставили с ней в олимпийский сезон, не появилась бы хорошая и очень известная «Анна Каренина».

Возможно, после двух предыдущих удачных сезонов, которые у нас получились с Женей, от меня ждали чего-то совершенно особенного, не знаю.

Тема Карениной, кстати, звучала с самого начала, но я ее как-то сразу отмел – подумал, что для юной – 18-летней тогда – Жени это не слишком подходящий образ. В итоге тренеры вернулись именно к этой идее и сделали программу так, что она всем понравилась.

Значит, я где-то ошибся. Хотя до сих пор думаю, что немножко в другом было дело. Что после двух фантастических сезонов, когда Женя ничего не срывала, вдруг появились какие-то сбои – и кого-то надо было в этом обвинить. Обвинили программу, – сказал Авербух.