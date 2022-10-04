Татьяна Тарасова: «Меня не привлекали к созданию кодекса этики ФФКР»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что не принимала участия в создании кодекса этики Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Не могу ничего сказать, меня к этому [созданию кодекса этики] не привлекали», – сказала Тарасова.

Ранее ФФКР утвердила этический кодекс организации. В нем содержатся общие принципы профессиональной этики и правила поведения, в том числе для спортсменов и тренеров.

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики