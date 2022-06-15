Тарасова о Гран-при России: «Не знаю, как можно провести международные соревнования, не ставя в известность ISU»

Теги Татьяна Тарасова ISU ФФКР Фигурное катание

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) может выступить против участия иностранных спортсменов в российской серии Гран-при.

По информации «Матч ТВ», это может произойти, если проведение турнира с участием иностранных спортсменов не будет согласовано с ISU.  

«Нужно посмотреть правила, какие соревнования можно проводить под эгидой ISU. Каждая страна, которая хочет проводить какие-то серьезные международные соревнования, должна с ними сверяться.

Они либо запретят иностранным участникам кататься у себя, либо запретят нам это устраивать. Я не знаю, как можно провести международные соревнования, не ставя в известность ISU», – сказала Тарасова. 

ФФКР рассчитывает на участие иностранных спортсменов в российской серии Гран-при. ISU может выступить против («Матч ТВ»)

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