Семененко об отстранении: «Всегда есть к чему стремиться. Жизнь не заканчивается, все равно мы можем кататься, получаем от этого удовольствие»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Российский фигурист Евгений Семененко высказался об отстранении сборной от международных стартов.

– Сейчас сложилась такая ситуация в мире, что российские спортсмены не участвуют в соревнованиях. Ты из-за этого не чувствуешь, что мотивация уходит?

– Всегда есть к чему стремиться. Жизнь не заканчивается, все равно мы можем кататься, получаем от этого удовольствие. Будем продолжать.

– Если это продлится два-три года, например, ты готов это время кататься на российских турнирах?

– Давай в будущее не будем заглядывать, ха-ха.

– Смену спортивного гражданства ты не рассматривал?

– Нет, – сказал Семененко.

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