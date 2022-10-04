Семененко об отстранении: «Всегда есть к чему стремиться. Жизнь не заканчивается, все равно мы можем кататься, получаем от этого удовольствие»

Российский фигурист высказался об отстранении сборной от международных стартов.

– Сейчас сложилась такая ситуация в мире, что российские спортсмены не участвуют в соревнованиях. Ты из-за этого не чувствуешь, что мотивация уходит?

– Всегда есть к чему стремиться. Жизнь не заканчивается, все равно мы можем кататься, получаем от этого удовольствие. Будем продолжать.

– Если это продлится два-три года, например, ты готов это время кататься на российских турнирах?

– Давай в будущее не будем заглядывать, ха-ха.

– Смену спортивного гражданства ты не рассматривал?

– Нет, – сказал Семененко.