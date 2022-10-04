Евгений Семененко: «Мое сердце свободно, но я понимаю, что с нынешним графиком должного внимания девушке уделять не смогу»

Российский фигурист Евгений Семененко заявил, что его сердце свободно, и рассказал об отношении к шиппингу.
– Сердце-то занято?
– Свободно.
– Много фанаток пишет?
– Много сообщений в директе. Но я понимаю, что со своим нынешним графиком должного внимания девушке уделять не смогу.
– То есть твоя девушка – это учеба?
– Такая преданная, не отцепится, ха-ха.
– Когда мы закинули фото с тобой и попросили написать вопросы, процентов 25 было: «Как он относится к Ане Щербаковой?», «Знает ли он, что их шипперят?». Как вообще к этому относишься?
– Вся тема с шипперством, я считаю, прикольная. Раз фанатам нравится, то почему бы и нет?
– А к Ане как относишься?
– Хорошо. Вообще со всеми ребятами теплые отношения остались после Олимпиады, общаемся. Появится настроение – можем списаться, а так каждый своим делом занимается.
– Еще на Олимпиаде ты сфотографировался вместе с Марком Кондратюком, он подписал фото: «Кондратенко канон». Можешь предысторию рассказать?
– Я думаю, лучше у Марка спросить, он выставил фотографию, ха-ха. Конечно, между собой прикалываемся.
– Какой у тебя любимый канон?
– Да, в принципе, все неплохие, ха-ха, – сказал Семененко.