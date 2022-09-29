Гипоксен, предположительно, найденный в пробе Валиевой, внесен в программу мониторинга WADA

Теги сборная России допинг WADA женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в программу мониторинга вещество гипоксен, которое, предположительно, обнаружили в допинг‑пробе фигуристки Камилы Валиевой.

Отмечается, что гипоксен (полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) был добавлен для оценки влияния на организм спортсмена как в соревновательный, так и внесоревновательный период.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине издание The New York Times сообщило, что в организме Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, нашли разрешенные гипоксен и L‑карнитин.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

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