Гипоксен, предположительно, найденный в пробе Валиевой, внесен в программу мониторинга WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в программу мониторинга вещество гипоксен, которое, предположительно, обнаружили в допинг‑пробе фигуристки .

Отмечается, что гипоксен (полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) был добавлен для оценки влияния на организм спортсмена как в соревновательный, так и внесоревновательный период.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине издание The New York Times сообщило, что в организме Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, нашли разрешенные гипоксен и L‑карнитин.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?