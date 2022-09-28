РУСАДА не запрашивало вскрытие допинг-пробы B Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не запрашивало вскрытие допинг-пробы B фигуристки .

Об этом сообщила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Была ли вскрыта проба B? не запрашивало вскрытие», – сказала Логинова.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Решение по делу Камилы Валиевой огласят в октябре