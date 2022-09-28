РУСАДА не запрашивало вскрытие допинг-пробы B Камилы Валиевой

Теги сборная России допинг РУСАДА Олимпиада-2022 Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не запрашивало вскрытие допинг-пробы B фигуристки Камилы Валиевой

Об этом сообщила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. 

«Была ли вскрыта проба B? РУСАДА не запрашивало вскрытие», – сказала Логинова. 

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Решение по делу Камилы Валиевой огласят в октябре

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